Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il transito positivo di Giove vi illumina il cammino e vi guida nel prendere le giuste scelte. D’altronde siete tra i segni fortunati di quest’anno. Bene in particolare chi svolge un lavoro creativo, perché potrà trovare ottime soluzioni per il futuro. In amore se ci sono stati litigi con il partner, chiaritevi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 marzo 2021), dovete cercare di fare tutto con molta calma, se non volete trovarvi in difficoltà. In questo periodo siete piuttosto frastornati, e avreste bisogno di maggiori certezze. Attenzione in particolare nei rapporti con Ariete e Capricorno, perché potreste arrabbiarvi facilmente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non perdete il vostro consueto ottimismo anche se in generale questo è un periodo di grandi ripensamenti. Avete perso molti dei vostri consueti punti di riferimento e ora siete un po’ giù di morale. Problemi soprattutto se ci sono amori che non funzionano, o se avete avuto difficoltà nella coppia, magari nell’ultimo weekend.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox siete sempre forti e saggi e nulla pare potervi scalfire, ma in realtà non tutto sta andando come vorreste. Sapete essere un punto di riferimento per gli altri, ma forse stavolta siete voi ad avere bisogno d’aiuto. Evitate allora tensioni e non isolatevi, è il momento di tirar fuori le unghie e dimostrare il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi (giovedì 4 marzo 2021), avete la Luna, Giove e Saturno che sono dalla vostra parte. Questo per voi è un periodo di grande recupero e riscatto, dopo qualche delusione e acciacco fisico. Potete finalmente dare il massimo. L’influenza di Giove e Saturno vi spingono al cambiamento. Forse dovrete affrontare un trasloco.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, dovete recuperare in pieno la vostra voglia di amare. Questo vale in particolare per tutte le persone che sono scontente e vorrebbero qualcuno da amare. Se avete un buon rapporto di coppia, non avete nulla da temere. Ma in altri casi i litigi e le tensioni saranno all’ordine del giorno. Sul lavoro favoriti nuovi colloqui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: tanti astri dalla vostra parte, approfittatene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 MARZO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 4 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 4 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 4 marzo 2021