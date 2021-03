Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 4 marzo 2021 – ci saranno ancora varie questioni da risolvere e piccoli ostacoli da superare. Non tutto va come vorreste, ma non dovete innervosirvi o prendervela inutilmente. Piuttosto siate propositivi e pensate a come fare per risolvere le cose che non funzionano. Diffidate e allontanate da voi persone che vi dicono che non ce la potete fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 marzo 2021), questo febbraio che vi siete lasciati alle spalle non è stato indimenticabile, soprattutto dal punto di vista economico. Avete infatti speso più del previsto e ora vi trovate un po’ in difficoltà. Avete bisogno di ritrovare serenità, sotto ogni punto di vista, e di rilassarvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo è decisamente dalla vostra parte. Avete tante occasioni per fare bene, l’importante è esservi messi alle spalle qualche problema di salute. Molti di voi, infatti, per questo motivo sono giù di morale da dicembre. Sul lavoro avete valide idee da portare avanti, potreste avere ei colloqui e nuove opportunità.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox una giornata nella quale sentite che qualcosa non va come vorreste e siete un po’ giù di tono per questo motivo. Presto però potrete recuperare. Attenzione intanto perché la Luna è dissonante: significa stanchezza, agitazione e ansia. D’altronde la Luna governa il vostro segno, e quando il suo apporto viene a mancare si sente. Evitate inutili polemiche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 marzo 2021), in questa fase non potete aspettarvi grandi cose, perché le stelle non vi sorridono. Come vi abbiamo raccontato, venite da un mese difficile in amore. Pian piano state rimettendo a posto i cocci, ma ancora c’è tanto da fare. Sul lavoro avevate tanti dubbi sulla strada da intraprendere, mentre adesso avete le idee più chiare.

VERGINE

Cari Vergine, continua per il vostro segno un periodo all’insegna del successo. Se la settimana scorsa è stata davvero di difficile gestione, adesso state recuperando terreno e fiducia in voi stessi. Avete tanti progetti in testa, ma non fatevi prendere dalla fretta e dal nervosismo. Date il massimo e trasformate la tensione in qualcosa di stimolante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: le stelle vi sorridono e potete togliervi belle soddisfazioni.

