Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà una giornata nella quale siete stanchi e questo vi fa esagerare ogni cosa. Equilibrio. Serve equilibrio. Attenzione: forti rischi di discussioni all’orizzonte. Cercate di mantenere la calma, specie con il partner. Evitate di tenere il muso sul lavoro, non serve a nulla.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 aprile 2024), se avete fatto un incontro interessante da poco, cercate di non rovinare tutto. Fate scelte giudiziose. In questo periodo vi siete dedicati molto al lavoro, ma ora è il momento di pensare ai sentimenti. Se siete single da tempo, rimettetevi in pista.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, basta pensare a chi vi ha ha già fatto del male. Lasciate il passato nel passato e guardate al futuro con ottimismo. Inutile piangere sul latte versato, voltate pagina. Contrasti in arrivo sul versante economico. Forse state spendendo oltre le vostre possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a volte alcune storie sembrano non avere senso. Non avere né capo né coda. Discussioni in arrivo: cercate di restare calmi e lucidi. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione sembra rosea. Finalmente le cose stanno avendo un senso e gli sforzi vengono ripagati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 aprile 2024), sarà una giornata all’insegna del successo. Passione in arrivo grazie alla Luna: avete voglia di ricominciare. Non chiudetevi al prossimo. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più e, se avete un’attività in proprio, potrete ottenere un certo successo.

PESCI

Cari Pesci, sono due giorni che cercate di capire i vostri sentimenti, ma volete semplicemente chiudere una relazione per lanciarvi in un’altra. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fidarvi delle vostre idee e delle vostre capacità di rinnovamento. Vedrete che presto le cose miglioreranno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: passione in arrivo grazie alla Luna che vi darà una mano. Rimboccatevi le maniche.