Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 30 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 30 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi (30 luglio 2020) sarà molto positiva: l’amore torna a sorridervi, chi ha avuto problemi di recente adesso sarà più sereno e potrà dialogare tranquillamente con il partner. Avete tanta energia e voglia di fare, approfittate dello slancio della giornata per risolvere anche le faccende lasciate in sospeso.

TORO

Cari Toro, quella di oggi (30 luglio 2020) per voi sarà una giornata no, avvertirete molta agitazione, sia per influenze esterne sia per il vostro stato d’animo. In amore dovete essere più cauti, evitate di litigare con il partner: problemi in vista soprattutto con Acquario e Scorpione. Alcune questioni economiche vi danno il tormento, evitate di spendere troppo…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Fox sarebbe meglio rimandare ad un altro giorno le questioni di cuore e anche professionali, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti che compromettano il vostro futuro. Meglio stare sereni e riposare un po’ durante la giornata di oggi. La polemica potrebbe scoppiare troppo facilmente.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata positiva un po’ come tutto l’ultimo periodo del resto, l’amore è tornato nella vostra vita e non c’è niente che possa fermare il battito del vostro cuore. Siete molto concentrati sul vostro futuro in questo momento e va bene così.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, l’orgoglio potrebbe compromettere la vostra relazione sentimentale, potrebbe creare complicazioni impreviste, non aggrappatevi al nulla. Rimandate le questioni spinose ad un altro periodo e godetevi la giornata. Lavoro? In arrivo una notizia positiva.

VERGINE

Cari Vergine, le coppie potrebbero vivere un periodo complicato, qualcuno potrebbe allontanarsi dal partner, se avete bisogno di riflettere non sentitevi in colpa. Sul lavoro bisogna valutare bene le nuove proposte, potrebbe arrivare qualcosa di interessante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: l’amore torna nella vostra vita, le sfide possono essere vinte facilmente durante la giornata di oggi.

