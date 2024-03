Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna entra nel vostro segno insieme a tanti altri pianeti che daranno una svolta alla vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora così come sul fronte amoroso dove arriveranno novità interessanti da godersi a fondo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 marzo 2024), per voi si prospetta la giornata perfetta per aprire il vostro cuore alla persona amata. Per quanto riguarda il lavoro, tornano i pianeti attivi e portano soddisfazioni e nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mattinata di oggi, 28 marzo, sarà migliore del pomeriggio ma aspettatevi grandi cose da aprile che parte con il sole a favore. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non è proprio delle migliori ma andrà sempre meglio. Abbiate fiducia e un po’ di pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede a gonfie vele con Luna e Giove dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un’idea geniale che vi farà risolvere un grande problema anche se alcuni accordi andranno rivisti. Non tutto sta andando secondo i piani, ma tutto si aggiusterà presto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 marzo 2024), la Luna torna favorevole nel corso del pomeriggio: approfittatene per fare nuovi incontri romantici. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un nuovo progetto da varare. Avete un grande bisogno di cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione a questa giornata di fine marzo perché la mattinata sarà pesante per le questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono ottime: attenzione solo agli investimenti. Rischiate di farne di sbagliate e poi pagarne le conseguenze.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: potete portare avanti nuovi progetti con coraggio e fiducia.