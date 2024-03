Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 28 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore dovreste allontanarvi una volta per tutte dal passato anche perché non vi rende più felici. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate esitazioni e mettete tutto in chiaro. Se ci sono stati litigi e discussioni, cercate di chiarirvi. Saprete trovare soluzione ai problemi che vi attanagliano.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 marzo 2024), attenzione in amore perché potrebbero esserci conflitti. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano complicazioni anche se potranno essere superate. Dovrete usare un po’ di diplomazia. Solo così saprete ottenere qualcosa di speciale.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle e non pensare troppo alle vecchie relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione a qualche piccolo calo di energie. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma con un po’ di riposo tornerete al massimo. Ricaricate le pile e vedrete che tutto si aggiusterà a breve.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un po’ agitati in amore e non potrebbe essere altrimenti con Luna, Sole e Mercurio contrari. Per quanto riguarda il lavoro, meglio stare lontani dalle provocazioni. Qualcuno cercherà di farvi perdere la pazienza, ma voi andate dritti per la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 marzo 2024), lasciatevi andare alle nuove conoscenze: questo è il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare anche se state ancora riflettendo. Chi lascia la strada vecchia per la nuova… A volte rischiare può essere un azzardo, ma non sempre…

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi in amore sarà una bellissima giornata, soprattutto per vivere al massimo i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, siete in una fase molto promettente con Giove favorevole ma questo non vuole dire che non dovete metterci del vostro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata bellissima in amore, vivetela a pieno. Potete incontrare l’anima gemella. E costruire insieme qualcosa di speciale.