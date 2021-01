Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 28 gennaio 2021 – sarà una giornata di recupero in amore dopo un periodo un po’ complesso. Se ci sono state tensioni, è il momento di recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono positive e promettono recupero. Se dovete affrontare una prova complessa, potrete superarla con entusiasmo e stile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 gennaio 2021), per voi si prospetta una giornata di recupero, ma sarà soprattutto il mese di febbraio quello della rinascita. Dovrete prendere decisioni importanti. Storie ormai giunte al capolinea devono essere chiuse. Previsto diverso stress sul lavoro: avete poche certezze e tanta indecisione.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento adatto per risolvere qualche problema in amore che vi portate dietro da tempo, troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, è un momento positivo, soprattutto se siete in cerca di un nuovo impiego.

CANCRO

Cari Cancro, ci sono ottime notizie in amore per il vostro segno. Da inizio febbraio Venere non sarà più contraria e quindi tra febbraio e marzo le storie d’amore vivranno una nuova vita. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non essere troppo puntigliosi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 gennaio 2021), per voi si prospetta una giornata molto positiva, d’altronde avete la Luna nel segno. Durante il mese di febbraio potrete risolvere discussioni e tensioni di lungo tempo. Capitolo lavoro: potreste ricevere proposte e incarichi di grande prestigio, ma siate prudenti.

VERGINE

Cari Vergine, la persona che amate da tanto tempo è davvero cambiata, e quasi non riuscite a capacitarvene. In questo giovedì potreste trovare risposte alle tante domande che vi girano per la testa. Per quanto riguarda il lavoro, serve cautela, c’è tanta stanchezza e nervosismo nell’aria.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con la Luna nel segno le cose non possono non andare bene. A febbraio andrà ancora meglio!

