Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo bellissime giornate e da domenica 1 maggio andrà ancora meglio grazie a Venere che sarà dalla vostra parte. Se vi piace qualcuno, è arrivato il momento di farsi avanti con coraggio. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, entro fine aprile arriveranno guadagni in più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 aprile 2022), a brevissimo si riaccenderà la passione che arde dentro di voi. Molti andranno a convivere, mentre per i single arriverà una svolta perché gli incontri piacevoli sono favoriti. Un consiglio: non perdete tempo con chi è indeciso.

GEMELLI

Cari Gemelli, ultimamente siete un po’ indecisi, non sapete bene come muovervi, ma forse ora è il caso di ricominciare a guardarsi intorno. I single non devono essere pessimisti, non bisogna scoraggiarsi subito. Capitolo lavoro: entro il mese di maggio otterrete ottimi guadagni e le idee non vi mancheranno di certo.

CANCRO

Cari Cancro, ora potrete lasciarvi andare a storie d’amore occasionali, ma potrete contare su Venere che sarà splendida. E aiuterà gli intrighi e ad accendere la passione. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano affermazioni, chiamate e tutto a brevissimo sarà più facile anche per chi si era sentito messo da parte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 28 aprile 2022), dovreste prendervi una pausa, un momento di riflessione perché poi a maggio arriveranno tante importanti novità. Chi si vuole innamorare non dovrà tirarsi indietro. Per quanto riguarda il lavoro, a breve potrebbe arrivare un contratto.

VERGINE

Cari Vergine, Venere ancora non è in una posizione fantastica per il vostro segno, in amore non ci saranno grandi sorprese. Siete sempre un po’ diffidenti, poco fiduciosi nei nuovi incontri, ma ricordatevi che tutto dipende da voi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e di non fare passi falsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state vivendo una bella settimana e da domenica 1 maggio andrà ancora meglio.