Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 27 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso della serata di oggi riuscirete a risolvere problemi e discussioni che vi portate dietro da tempo (tanto tempo), e così andrete a dormire sereni e pacificati. Per quanto riguarda il lavoro, la diplomazia ripaga. E voi ne avete tanta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 ottobre 2022), i cuori solitari possono redimersi e trovare l’anima gemella. Ottimo momento per conoscere persone nuove. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere voglia di cambiare aria e lanciarvi in nuove avventure. Datevi da fare subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, spesso siete voi quelli chiamati a prendere le giuste decisioni all’interno della coppia. Cercate di scegliere bene, se non volete sentire le lamentele del partner. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono situazioni interessanti da sfruttare. Guardatevi bene intorno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete avuto litigi e discussioni, può essere il momento giusto per chiarirsi e fare pace. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati saranno migliori del previsto. State finalmente ingranando la marcia. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 ottobre 2022), in amore non è il momento giusto per fare scelte azzardate. Meglio tenersi stretto quel che si ha, solo se ovviamente vi soddisfa. Altrimenti abbiate il coraggio di cambiare aria. Non necessariamente cambiare strada può essere considerato un fallimento.

PESCI

Cari Pesci, se venite da una storia difficile, forse è il caso di guardarsi oltre e ripartire alla grande. Non ci sono grandi ostacoli neanche sul lavoro. Potete dare il meglio di voi e dimostrare di che pasta siete fatti. Coraggio. Sta a voi!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: è il momento di tirare fuori gli artigli. Coraggio!