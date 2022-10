Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi , giovedì 27 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso del pomeriggio si apre per voi una situazione migliore per i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace potete dichiararvi senza timore. E’ il momento giusto per fare un passo in avanti importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 ottobre 2022), la mattinata è sottotono, ma le cose poi miglioreranno. Questa fine del mese è nel segno del recupero. Per quanto riguarda il lavoro, sembra ci sia qualcuno che rema contro di voi, e non riuscite a prendere decisioni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della giornata di oggi – 27 ottobre – cercate di non pensare troppo all’amore, soprattutto se recentemente le cose non sono andate al meglio. Guardate oltre. Per quanto riguarda il lavoro, potete avanzare richieste migliori.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata da sfruttare al meglio, visto che finora non tutto è andato per il verso giusto. Eppure non è certo stata una settimana da incorniciare, perché avete avuto tanti problemi e discussioni in ambito lavorativo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 ottobre 2022), la mattinata è sottotono perché venite da giorni di accese polemiche e discussioni e ancora non avete recuperato a pieno. In amore si prevedono giorni meravigliosi. Concedetevi qualche momento di relax. Staccate la spina!

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia una giornata ottima, soprattutto al mattino. Poi le cose peggioreranno. Il vostro carattere precisino e polemico vi porterà a litigare con chi vi circonda. Una voglia di discutere che riguardare tutti i vostri contatti, sia in amore che sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime prospettive sul fronte sentimentale.