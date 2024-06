Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 27 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, trend positivo, ma fate grande attenzione a non farvi trascinare da troppa intraprendenza, la fretta è cattiva consigliera. Se ci sono problemi, si devono chiarire al più presto. In questi giorni di fine giugno si inizia anche una nuova vita dopo una rinuncia o un cambiamento. Interessante l’amore, potreste scoprire qualcosa di bello, altri torneranno a lavorare o a fare qualcosa dopo un periodo di stop forzato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 giugno 2024), attenzione alla gelosia. Se da una parte è segno di interesse verso il partner, dall’altro può essere interpretata come un’ossessione. Questo potrebbe far scoppiare la relazione… Il fine settimana che state per vivere potrebbe essere cruciale nel vostro rapporto con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo della vostra vita siete abbastanza polemici, prenderete tempo se dovete riconfermare un accordo. C’è bisogno di trasformare la tensione in qualcosa di positivo, forse un cambiamento potrebbe essere utile per risolvere anche questioni finanziarie o legali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non si può dire che questa settimana di fine giugno 2024 sia migliore per risolvere velocemente questioni di lavoro o finanziarie. Saturno opposto porta anche dei piccoli fastidi nei rapporti con gli altri, nelle relazioni, forse troppo cose da fare, gli avvenimenti recenti hanno portato molta confusione nella vostra vita. Cercate di chiarirvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 giugno 2024), la Luna è attiva per il vostro segno zodiacale, la parte finale di questa settimana sarà migliore. Un passo avanti si farà in amore, ma anche nelle relazioni di amicizia si può ottenere qualcosa di più, soprattutto se gli ultimi mesi hanno portato dei dubbi. Se c’è un cambio di programma, di ruolo o mansione alla fine, dopo molta preoccupazione iniziale, sarete contenti di ciò che arriverà.

PESCI

Cari Pesci, non è il caso di agitare gli animi soprattutto in questa fase in cui c’è molta tensione attorno a voi. Cercate di fare leva sulla vostra saggezza e sulla vostra maturità. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: avete tanta energia e voglia di fare, ma attenti a non strafare.