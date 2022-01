Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi sarà positiva, torna finalmente una Luna favorevole per i nati sotto il vostro segno, momento intrigante per gli amanti. Per quanto riguarda il lavoro, ancora troppi ostacoli dal vostro passato, continuate a meditare le vostre mosse future.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 gennaio 2022), la Luna entrerà nel vostro segno e ne gioverete sentendo molte più energie del solito. Capitolo lavoro: i nodi del passato vanno affrontati e risolti in tempo. Prima che diventino problemi difficili da districare. Occhio a non spendere oltre le vostre possibilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore potreste essere in pena per una persona cara o per il vostro partner. Siete finalmente usciti da una fase di difficoltà sul lavoro, ma c’è ancora qualche problemino da risolvere. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

CANCRO

Cari Cancro, cielo purtroppo ancora molto confuso per l’amore e i sentimenti, il dubbio vi lacera. Per quanto riguarda il lavoro, già da tempo si stanno innescando dei cambiamenti, cavalcate l’onda. Se vi vengono avanzate proposte, valutate pro e contro prima di accettare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 27 gennaio 2022), per l’amore la giornata è assolutamente promettente. Tanta la voglia di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, nel pomeriggio tutto andrà meglio, cancellate il passato negativo.

VERGINE

Cari Vergine, per almeno due giorni cercate di non prendere tutto di petto, fatevi scivolare le cose addosso. Capitolo lavoro: se avete fatto delle buone scelte in passato, ora arriveranno i tanto agognati premi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: molte più energie del solito. Bene anche il lavoro, ma bisogna agire.