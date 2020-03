Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, i problemi e gli impegni non mancano in questo periodo, ma voi cercate di rilassarvi e non stancarvi più del dovuto. Già da aprile ci saranno grandi miglioramenti in tutto ciò che siete chiamati a svolgere, soprattutto in amore. Sul lavoro avete tanti impegni e siete un po’ stressati.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox prevede per voi una giornata davvero agitata, per cui mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca se non volete litigare. Se vivete due storie contemporaneamente, siete chiamati a prendere una decisione. Favoriti i nuovi contatti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata in cui prendere decisioni importanti per il vostro futuro. Ci sono dei cambiamenti a cui dover far fronte, che non necessariamente gradirete. Ma cosa potete farci? I problemi in amore non mancano così come sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi siete particolarmente stressati e giù di morale soprattutto per quanto riguarda l’amore. Siete chiamati a prendere decisioni importanti, ma avete ancora dei dubbi su quale strada intraprendere. Bene il lavoro: avete la Luna positiva, tanta voglia ed energia.

ACQUARIO

Acquario, siate cauti in questo giovedì 26 marzo perché lo stress non manca e potrebbe farvi sentir male inutilmente. Abbiate dunque molta cautela per non stancarvi senza motivo… Qualche possibile discussione in amore. Sul lavoro potrebbero arrivare interessanti proposte.

PESCI

Cari Pesci, in amore in passato avete fatto errori anche importanti e ora dovete provare a rimediare, anche se non è facile. Occhio in particolare alle finanze, potreste aver avuto delle spese eccessive e ora trovarvi in seria difficoltà. I conti potrebbero non tornare. Bene il lavoro, portate avanti i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: si prevedono ottime novità in arrivo specie a livello sentimentale. Approfittatene.

