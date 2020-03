Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 26 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 26 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata in cui potrete vivere grandi emozioni e ottenere importanti soddisfazioni. Avete un quadro astrale molto positivo soprattutto in amore, per cui recuperate dopo un periodo difficile e potete iniziare a progettare il vostro futuro. Una buona notizia potrebbe arrivare anche in ambito lavorativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, siete molto stanchi e annoiati, per cui vi viene difficile portare a termine ogni cosa, anche le più semplici e banali. Avete Venere e la Luna nel segno, per cui si possono aprire ottime prospettive per il vostro futuro soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro cercate di non impuntarvi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi le cose finalmente iniziano ad andare meglio e sarà ancora di più così nei prossimi giorni e soprattutto ad aprile. Questo riguarda in particolare il vostro aspetto sentimentale, perché potrete portare avanti ambiziosi progetti per il futuro.

CANCRO

Cancro, la giornata di oggi (26 marzo) vi vede particolarmente stanchi e stressati, segno che avreste bisogno di qualche giorno di relax per riposarvi e staccare la spina. In particolare il pomeriggio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà molto positivo per i sentimenti. Sul lavoro fatevi valere e portate avanti le vostre idee.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 26 marzo 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 26 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 26 marzo 2020

Cari Leone, approfittate della mattinata di oggi per portare avanti commissioni e progetti importanti. Le stelle vi sorridono. Non rimandate le cose da fare al pomeriggio perché al contrario non godrete di un quadro astrale favorevole.

VERGINE

Vergine, secondo Paolo Fox, ci sono chiusure importanti e nuovi cambiamenti da affrontare nella vostra vita. Soprattutto ad aprile, se ci sono storie ormai superate e che non hanno più nulla da dire, è meglio voltare pagine e guardare avanti. Anche sul lavoro le cose cambieranno, possibilmente in meglio. Sta a voi impegnarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e respirate aria di novità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI