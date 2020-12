Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 24 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 24 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata tranquilla, anche se senza particolari guizzi. I sentimenti vivono una fase di recupero dopo un periodo complesso. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, cercate di chiarire il prima possibile. In generale il nuovo anno sarà per voi di svolta, anche sul piano della carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata con diversi problemi da risolvere sul fronte economico. Ultimamente avete avuto spese eccessive, soprattutto durante queste festività natalizie. Nel 2021 potrete realizzare investimenti importanti, come comprare una casa, ma per farlo dovrete risparmiare. In amore è il momento di fare un passo avanti importante se avete una relazione stabile.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata sottotono e piena di nervosismo. Sia in amore che sul lavoro i litigi saranno all’ordine del giorno, cercate di mantenere la calma e di contare fino a dieci prima di aprir bocca se non volete interrompere rapporti importanti. D’altronde sono giorni di festa e a Natale siamo tutti più buoni. Gli ostacoli non mancheranno, soprattutto per la vostra carriera.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi sarà una giornata positiva, come in generale tutto questo periodo di Natale, caratterizzato da forti e belle emozioni che vi travolgeranno. Avete tanto da dare, soprattutto a livello sentimentale. Se siete single troverete l’anima gemella, mentre le coppie storiche possono vivere un Natale insieme all’insegna del raccoglimento e del romanticismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivrete una vigilia di Natale all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di fare. Le stelle proteggono il vostro segno, magari arriverà un bel regalo. Avreste bisogno di un grande amore, di una passione travolgente, soprattutto se siete single da tempo. Venere non è dalla vostra parte, per cui vivrete sentimenti contrastanti.

VERGINE

Cari Vergine, vivrete una Vigilia e un Natale nei quali dovrete fare massima attenzione: frequentate le persone che sentite più vicine, evitate i conflitti. Questo perché sarà possibile discutere anche per motivi banali. Pazienza e prudenza le parole chiave. Non rovinate proprio questi giorni di festa con il vostro nervosismo.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: le stelle sono dalla vostra parte, ma occhio all’amore.

