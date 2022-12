Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questa prima parte della giornata vi sentite offuscati e fuori forma. Meglio evitare discussioni con il partner. Su lavoro ancora attriti, sfruttate le vacanze per fare il punto della situazione. Parlatevi e trovate un punto di incontro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 dicembre 2022), l’amore non è ancora nelle vostre corde, non è certo un periodo fortunato. Anche se non c’è l’anima gemella, potete comunque concedervi qualche avventura di una notte. Il lavoro procede, ma si potrebbe fare di più. Lo sapete anche voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore c’è qualcosa che vi frena. Non tutto sta andando per il verso giusto. Non sapete ancora bene cosa, meglio fare chiarezza, non perdetevi in storie inutili. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Il lavoro rimane, al momento, una certezza e un’ancora di salvezza.

CANCRO

Cari Cancro, questo Natale per molti di voi sarà senza l’amore, ma non disperate. Avete al vostro fianco tanti altri affetti, a cominciare dalla famiglia e dagli amici. Trascorrete più tempo possibile durante le feste con le persone che vi vogliono bene. Il lavoro vi soddisfa, ma il meglio deve ancora arrivare: giornata propositiva per gli affari.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 dicembre 2022), la Luna a breve entrerà nel vostro segno, regalandovi emozioni uniche nei prossimi giorni. Preparatevi quindi a un Natale sereno e di forti sensazioni. I colleghi vi stimano e vi rispettano per la vostra attitudine al gioco di squadra, che è fondamentale per fare bene.

VERGINE

Cari Vergine, giornata sottotono per tanti motivi. Ma le cose miglioreranno già dalla serata. Cercate le attenzioni del vostro partner. C’è forse qualche invidioso sul lavoro che proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Non ci badate e andate dritti per la vostra strada. Non è un vostro problema.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: grazie alla Luna presto vivrete grosse emozioni.