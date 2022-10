Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa potrebbe essere la volta buona in amore. La Luna nel corso delle prossime ore sarà dalla vostra parte. Favorevoli anche nuovi accordi di lavoro nel corso delle prossime ore di questo giovedì. Potreste aumentare i vostri guadagni e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 ottobre 2022), non lasciate che una discussione rovini tutto quello che avete costruito nella vostra relazione. Per quanto riguarda il lavoro, non prendete decisioni importanti, questo non è il momento adatto… Forse state rischiando troppo. L’oroscopo consiglia massima prudenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle sono ancora dalla vostra parte, chissà che voi non facciate nuovi incontri importanti… Guardatevi intorno! Per quanto riguarda il lavoro, è una fase di rinascita. Bene così! Potete partire alla grande e risalire la china, non vi capitava da tempo. Insomma, rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella in arrivo sarà la giornata adatta per capire se il vostro rapporto sta andando nella direzione giusta. Per fare un punto della situazione. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a risolvere situazioni difficili. Dovreste osare di più, per dimostrare a chi vi circonda il vostro valore. Insomma, rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 ottobre 2022), non è il momento di concentrarvi sull’amore, aspettate ancora un po’. Per quanto riguarda il lavoro, non è escluso che alla vostra porta bussi una nuova occasione… Magari sarà il momento giusto per dare una svolta alla vostra carriera.

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannuncia una giornata di metà-fine ottobre un po’ sottotono nelle relazioni di coppia, ma non preoccupatevi a giorni le cose cambieranno. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare buone occasioni. Magari potete realizzare quel progetto che avevate in cantiere da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte, chissà che voi non facciate nuovi incontri importanti… Abbiate fiducia.