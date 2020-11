Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 19 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 19 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – giovedì 19 novembre 2020 – per voi sarà una giornata per provare a risolvere problemi d’amore che vi portate dietro da tempo. Non abbiate paura di discutere. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo decisamente positivo: potreste finalmente raggiungere un buon traguardo personale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 19 novembre – sarà una giornata di transizione, ma attenti perché dal 21 del mese di novembre l’amore sarà “drammatico”. Lavoro? Rimandate discussioni e tensioni con i colleghi. Non è il momento migliore.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo le stelle, potreste presto cambiare atteggiamento nei confronti di una persona che vi vuole bene e a cui ne volete altrettanto. Ottime notizie sul fronte sentimentale quindi. Se siete single e vi piace qualcuno, fatevi avanti senza particolari timori. Per quanto riguarda il lavoro, nei prossimi giorni potranno presentarsi nuovi progetti da valutare attentamente.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un periodo complesso e poco fortunato in amore. Forse è il momento di voltare pagina. Certo, non è facile, ma dovete trovare il coraggio per farlo. Inutile trascinare una relazione che sta morendo in alcuni casi malamente. Non una grande giornata anche sul lavoro…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, se vivete una relazione poco stabile, potreste sentirvi confusi e pieni di dubbi. Vivete un periodo davvero agitato per la vostra vita, per cui cercate di mantenere la calma e il sangue freddo. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti i vostri progetti.

VERGINE

Cari Vergine, oggi per voi sarà una giornata molto positiva, soprattutto in amore. Fate valere le vostre ragioni se avete avuto tensioni e litigi. Bene anche il lavoro: potrebbero presentarsi nuove opportunità da cogliere al volo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime chance lavorative e buone notizie sul fronte dell’amore e dei sentimenti.

