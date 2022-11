Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 17 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore non perdete tempo dietro a chi non vi merita. E’ il caso di mettere un punto e/o voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire ma il vostro impegno verrà ricompensato molto presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 novembre 2022), mettete al bando i cattivi pensieri e non esitate a fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di immobilità, dovete superare una fase di stallo.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata agitata per i sentimenti, attenzione alle parole. Per quanto riguarda il lavoro, non affrontate le cose di petto ma cercate una mediazione. Mantenete la calma e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Abbiate un po’ di pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, in amore in questa giornata non agitare troppo le acque. Tenete un profilo basso. Per quanto riguarda il lavoro, definite attentamente e con precisione i termini di un accordo. Meglio non lasciare nulla in sospeso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 novembre 2022), belle le storie che nascono nella parte finale del mese. Tenete duro ancora per un po’. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo interessanti novità.

VERGINE

Cari Vergine, il vostro cielo invita alla prudenza. Se con il partner ci sono state delle incomprensioni, cercate la strada del dialogo. Possibili rallentamenti sul lavoro. Rischiate di perdere la pazienza, ma vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: non esitate a fare nuove conoscenze. Non ottime notizie dal lavoro, ma si può migliorare.