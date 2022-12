Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il vostro matrimonio ritroverà l’intesa di un tempo grazie a entusiasmo e sensualità. Per quanto riguarda il lavoro, anche se vi trovate a vivere situazioni complicate, troverete il modo per uscirne alla grande. Dovete avete più fiducia in voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 dicembre 2022), avete messo un po’ da parte i sentimenti, siete concentrati sulla vostra situazione finanziaria. Non è facile il vostro impegno lavorativo in questo momento, ma non dovete assolutamente demordere.

GEMELLI

Cari Gemelli, non siete ben disposti in questo periodo, evitate di discutere anche con il vostro partner, rischiate di litigare. Per quanto riguarda il lavoro, potete fare dei progetti a medio termine pensando di apportare delle novità.

CANCRO

Cari Cancro, in questa giornata potrebbe arrivare la vostra occasione di incontrare una persona che vi farà vivere un amore travolgente. La vostra stabilità emotiva farà in modo che anche il lavoro vada per il meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 dicembre 2022), se siete davvero decisi a recuperare un amore che sembrava finito, questo è il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, non perdete occasione per mettervi in mostra, sapete quello che valete e non perdete occasione per mostrarlo.

VERGINE

Cari Vergine, potete concedervi una giornata da dedicare al vostro partner. Siete particolarmente disposti a godere del vostro amore. Qualche piccolo fastidio a lavoro, ma alla fine niente di davvero rilevante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: il vostro matrimonio ritroverà l’intesa di un tempo. Nel lavoro ve la caverete alla grande.