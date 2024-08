Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 15 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 15 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, va bene aiutare a migliorare certe situazioni ingiuste, ma cerca di scappare, soprattutto oggi, dalle battaglie perse prima, o ti deprimerai. Le spese degli ultimi giorni saranno annotate alla fine del mese. Devi dire di no a una proposta perché la tua situazione finanziaria è delicata ma non disastrosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 agosto 2024), cerca di consigliarti nel migliore dei modi prima di firmare qualcosa di molto importante. Lasciarsi trasportare dalla furia oggi ti porterà più problemi che possibili benefici. Cerca di moderare la tua rapidità e conta fino a dieci prima di reagire. Un giorno molto appropriato per le conquiste. Muovetevi in ​​ambienti favorevoli alle conversazioni facili e potrete entrare in contatto con persone dell’altro sesso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata molto nervosa per te, il che non significa che sarà brutta, una giornata di molte preoccupazioni e voglia di fare cose in cui molti problemi ti affolleranno la testa. È un giorno festivo, ma ti sembrerà il contrario o ti comporterai come se fosse un giorno lavorativo. Grande attività nel complesso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata fortunata, soprattutto nel campo dei sentimenti: amore, amicizia, famiglia, figli, ecc. Hai pochi momenti per sentirti veramente felice e in armonia con la vita, e proprio oggi potrebbe essere uno di quei momenti e lo sarà ancora di più se farai qualcosa da parte tua. Sogni e progetti futuri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 15 agosto 2024), dovete stare molto attenti perché Urano, il vostro pianeta dominante, sarà il più prominente o dominante per tutta questa settimana, ma i suoi influssi saranno poco armoniosi e questo potrebbe portarvi forti dissapori o discussioni familiari su questioni di ben poca importanza. Avrai nervi in ​​superficie.

PESCI

Cari Pesci, non farti troppe illusioni in amore o cerca di far prevalere i tuoi sogni sulla realtà, perché questo ti porterà direttamente al precipizio. Accetta le cose come vengono e prendi l’amore come te lo porta il destino perché altrimenti questa settimana, o forse oggi, avrai una grande delusione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: una giornata fortunata, soprattutto nel campo dei sentimenti: amore, amicizia, famiglia, figli. Approfittatene.