Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 13 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una giornata di recupero in amore rispetto ai giorni scorsi che sono stati davvero travagliati. Sul fronte del lavoro, questo non è un periodo negativo. Ma è anche vero che è un bel po’ difficile riuscire a fare tutto quello che avete in mente… Datevi delle priorità e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 ottobre 2022), per voi si prospetta una giornata positiva, d’altronde Venere è favorevole: ottime notizie per i sentimenti. Potrebbero nascere anche nuovi amori importanti per chi è single da tempo. Sul fronte del lavoro, chi ha un’attività in proprio dovrà darsi da fare entro novembre.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi – 13 ottobre 2022 – cercate di mantenere la calma altrimenti rischiate di perdere la pazienza e passare dalla parte del torto. In amore sentirete la necessità di fare chiarezza se ci sono stati forti litigi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, non temete, sta per arrivare un periodo migliore. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prevede una giornata con scontri in amore soprattutto con i nati sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Sul fronte del lavoro, non abbiate paura di affrontare le novità. Attenzione però: usate bene la testa, non litigate con colleghi e superiori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 ottobre 2022), per voi si prospetta una giornata sottotono, cercate di non imporvi nulla in amore e fate solo quello che sentite che sia giusto fare. Seguite il vostro cuore, che non vi ha mai tradito. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività in proprio potreste dover affrontare delle spese!

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata ottima, Luna e Venere sono favorevoli: andrà alla grande per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, chi inizia adesso potrebbe fare un apprendistato. Chi lavora da tempo, invece, potrebbe ricevere un bel premio. Una gratificazione. In fondo ve la siete meritata!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata sia per l’amore sia per il lavoro dove potreste ricevere delle gratificazioni.