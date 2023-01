Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 12 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 12 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro stato di agitazione potrebbe ripercuotersi sul vostro rapporto di coppia. State attenti a non fare stupidaggini. La vostra inquietudine si riflette anche al lavoro, non siete propensi ad accettare disposizioni dall’alto, ma stavolta non è il caso di opporsi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 gennaio 2023), dedicate tempo alla famiglia, anche se vi sentite un po’ provati. I rapporti di coppia passano in secondo piano. Potrebbe esservi richiesto un grande impegno lavorativo, cercate di resistere, solo così potete portare avanti i vostri obiettivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete in netta ripresa e potreste veramente godere di un’avventura che sta per bussare alla vostra porta. Dovete essere creativi. Nel corso delle prossime ore avrete spirito di iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro, credete nelle vostre capacità, riuscirete a far aprire porte importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pensate di dover affrontare una questione sentimentale che avete lasciato in sospeso per lungo tempo? Questa potrebbe essere la giornata giusta. Per quanto riguarda il lavoro, proseguite sulla strada intrapresa e non preoccupatevi se i risultati tardano ad arrivare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 12 gennaio 2023), siete favoriti sul profilo dei rapporti di coppia. Siete pronti a vivervi una storia importante anche se la vostra agitazione potrebbe creare qualche fastidio. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere chiamati a fare delle scelte importanti e magari in controtendenza rispetto al passato.

PESCI

Cari Pesci, siete particolarmente nervosi, non fatevi prendere dalle tensioni potrebbe essere estremamente controproducente in amore. Siete in attesa anche di un cambiamento lavorativo, sta per arrivare…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: siete in netta ripresa e potreste veramente godere di un’avventura che sta per bussare alla vostra porta.