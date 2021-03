Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 11 marzo 2021 – e in generale in tutta questa settimana ci saranno ottime chance in amore. Portate avanti con entusiasmo i progetti. Prevista grande produttività e voglia di far bene anche sul lavoro. Ma fate le cose con calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 marzo 2021), per voi si prospetta una giornata all’insegna dell’agitazione e del nervosismo, soprattutto durante il mattino, ma già dal pomeriggio le cose andranno per il meglio. La Luna tornerà positiva. Per quanto riguarda il lavoro, potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi previsto un periodo di grande fiducia in amore. Attenzione però ai conflitti che potrebbero nascere in serata. Giove e Saturno favorevoli vi proteggono sul fronte lavorativo: potete avviare nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna diventa positiva a partire dalle prime ore del pomeriggio, anche se ancora ci sono dubbi e varie questioni da chiarire. Per quanto riguarda l’amore, non siete al top: c’è un po’ di noia nei rapporti con il partner. Nel lavoro tra la fine di maggio e giugno molte cose cambieranno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (11 marzo), dopo un periodo davvero complesso, state ritrovando finalmente fiducia in voi stessi e negli altri. Per quanto riguarda il lavoro, dopo le difficoltà di febbraio, stanno arrivando nuove proposte.

VERGINE

Cari Vergine, dal prossimo 21 marzo Venere non sarà più contraria: un’ottima cosa per l’amore. Se vivete una fase di crisi con il partner, fate attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, siete sempre molto impegnati: avete voglia di migliorarvi.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: dopo un periodo difficile, finalmente ritrovate fiducia in voi stessi. Avanti così.

