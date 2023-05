Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel segno nel corso delle prossime ore di questo giovedì di metà maggio illuminerà l’amore: godetevi questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, inizia una bella fase di recupero rispetto al passato. Il peggio finalmente è passato, ora potete rifiatare e recuperare, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Calma…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 maggio 2023), avete la Luna nel segno: nel corso delle prossime ore saranno favoriti i rapporti con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, tutte le questioni in sospeso saranno risolte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, a brevissimo, nel giro di qualche giorno, la passione tornerà protagonista della vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ a corto di energia anche se riuscirete a portare a termine tutti i progetti che avete in ballo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – giovedì 11 maggio – sarà molto bella per l’amore, ma sul lavoro bisogna fare attenzione, soprattutto se si è indecisi tra due proposte. Valutate pro e contro prima di accettare e non rimarrete delusi. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 maggio 2023), la Luna illumina il vostro cielo e regala bellissimi momenti da condividere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, l’agitazione è forte a causa di repentini cambiamenti che, però, non dovrebbero spaventarvi ma solo caricarvi.

PESCI

Cari Pesci, durante le prossime ore non perdete la fiducia in voi stessi e soprattutto nell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, portate pazienza perché il successo è davvero dietro l’angolo. Magari al momento c’è qualcosa che non va ma presto ritroverete fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: con questo cielo le vostre giornate saranno splendide!