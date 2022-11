Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 10 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo cielo è molto interessante per i sentimenti grazie al bell’aspetto di Venere e Marte. Novità in arrivo, programma un incontro nel corso dei prossimi giorni. Possono arrivare ottime opportunità di carriera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 novembre 2022), vi piace impelagarvi in situazioni complicate e con persone difficili, quasi come se foste un po’ sadici. Allora non lamentatevi se queste poi non sono presenti come desiderereste. Sul lavoro i cambiamenti non tarderanno ad arrivare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cielo positivo per i sentimenti, specie se siete single da tempo. Privilegiate le persone che danno positività alla vostra vita. Sul lavoro l’impegno si fa sentire e la stanchezza anche. Avreste bisogno di una pausa per ricaricare le pile. Vi attendono poi periodi complessi e impegnativi, per cui dovete farvi trovare pronti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se siete single da molto tempo, dovreste finalmente rimettervi in pista. Emozioni favorite, potreste incontrare l’anima gemella. Non avete nulla da perdere, datevi da fare. Sul lavoro invece in arrivo nuove, interessanti opportunità. Sfruttatele al meglio per fare carriera.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 novembre 2022), in amore dovete prendere delle decisioni importanti. Cercate di capire quali sono i vostri reali desideri. Sul lavoro invece cerca di schiarirvi le idee. Vedrete che le cose andranno meglio dalla metà del mese.

PESCI

Cari Pesci, un ex potrebbe tornare a bussare alla vostra porta e questo vi farà perdere la pazienza. Possibili discussioni, specie se nel frattempo avete un nuovo partner che potrebbe ingelosirsi. Lavorativamente parlando invece cercate di fare solo le cose strettamente necessarie.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: chi è single da tempo può trovare l’anima gemella.