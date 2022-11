Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 novembre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli , Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in amore cercate di capire quali sono le vostre reali esigenze. Insomma, dovete fare un po’ il punto della situazione e non strafare. Sul lavoro invece una persona amica potrebbe esservi d’aiuto. Una fitta rete di contatti è sempre utile.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 novembre 2022), in amore non è il caso di lasciare il certo per l’incerto. Sarebbe anzi meglio tenersi stretto ciò che si ha, soprattutto in questa fase. Sul lavoro attenzione alle finanze, se è necessario fatevi dare un anticipo o chiedete un prestito. Il portafogli piange.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore non dovete essere troppo duri con il partner. Alle volte sembra che vi divertiate a stuzzicarlo. Certi equilibri vanno modificati, accordi difficili con Cancro e Bilancia. Mantenete la calma, non imponetevi con la violenza.

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è un certo nervosismo, meglio starvi alla larga. Sul lavoro invece sono possibili dei ritardi, cercate di non perdere la pazienza. Magari un pagamento non è arrivato nei tempo previsti, ma il momento è un po’ difficile per tutti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 novembre 2022), dopo la metà del mese potrete trovare soluzione ad alcuni problemi di cuore che vi attanagliano. Fino a quel momento è meglio rimanere cauti. Sul lavoro sono in arrivo degli accordi interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, i problemi economici in questo periodo non sono mancati, e a lungo andare possono pesare sui legami di coppia. Cercate di porre rimedio e parlarvi. Sul lavoro invece è possibile che una vostra richiesta venga accolta. Potete magari chiedere un aumento di stipendio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’ oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: alcuni contatti sul lavoro vi salveranno.