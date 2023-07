Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 9 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna è opposta quindi massima attenzione in amore, potrebbero esserci litigi. Sul lavoro arriva un bel momento ma l’apice ci sarà in autunno. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo e risolvere problemi di lunga data.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 luglio 2023), la luna tra poco sarà nel segno quindi meglio lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro c’è qualche problemino economico ma nulla di irrisolvibile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna vi sostiene insieme a Giove quindi non abbiate paura di lasciarvi andare in amore. Sul lavoro attenzione alle priorità e, per il momento, forse sarebbe meglio staccare un po’. D’altronde siamo in estate e per molti è cominciato il periodo delle ferie e del meritato riposo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore bisogna stare calmi perché agitare ancora di più le acque non servirebbe a tanto. Sul lavoro ripartirete da zero ma tutto andrà per il meglio. Avete voglia di nuovi stimoli e siete stanchi della solita routine. Meritate di meglio per quelle che sono le vostre qualità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 luglio 2023), il cielo promette bene in amore, sopratutto per le coppie nate da poco. Se siete in crisi meglio prendersi una pausa. Sul lavoro non rifiutate nuovi incarichi.

PESCI

Cari Pesci, siete abbastanza agitati in questo periodo ma già da metà mese andrà meglio in l’amore. Sul lavoro c’è Marte che aiuta a recuperare al meglio le energie. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo, basta volerlo. Insomma, datevi man forte e preoccupatevi di meno delle cose che non vanno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottimo cielo soprattutto per le coppie nate da poco che possono vivere forti emozioni in ogni campo.