Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 8 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 8 febbraio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, finalmente si sbloccano situazioni che ti tenevano fermo, soprattutto sul lavoro. Hai voglia di fare, di dire, di chiarire… attenzione solo a non dire tutto insieme, perché rischi di essere un po’ troppo diretto. In amore: se c’è una persona che ti interessa, questo è il momento giusto per farti avanti. Le coppie resistenti rafforzano il legame, quelle traballanti… beh, qui si capisce se vale la pena continuare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 febbraio 2026), tu sei uno che ama le certezze, ma il cielo ti chiede un piccolo salto di fiducia. Sul lavoro c’è qualcosa che cambia: nuovo ruolo, nuova idea, o semplicemente un modo diverso di affrontare le cose. In amore sei più sensibile del solito: hai bisogno di sentirti scelto. Se non arrivano risposte chiare, potresti chiuderti un po’. Parlare aiuta, anche se non è il tuo sport preferito.

GEMELLI

Cari Gemelli, finalmente la testa gira veloce (come piace a te) ma senza confusione. È un periodo ideale per contatti, messaggi, incontri, soprattutto per chi lavora con la comunicazione. In amore torna la voglia di leggerezza: flirt, dialogo, complicità. Le coppie di lunga data hanno bisogno di uscire dalla routine. Basta poco: una cena diversa, una risata in più.

CANCRO

Cari Cancro, cielo emotivo ma potente. Sei molto intuitivo e capisci le cose prima ancora che succedano. Sul lavoro puoi avere un momento di stanchezza, ma non è un blocco: è solo bisogno di riorganizzarti. In amore sei protagonista: chi è solo può fare un incontro che lascia il segno, chi è in coppia deve evitare di rimuginare troppo. Non tutti leggono nel pensiero come te.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 8 febbraio 2026), torna la voglia di brillare. Dopo un periodo in cui hai dato più di quanto ricevuto, adesso il cielo ti restituisce qualcosa. Lavoro favorito, soprattutto se devi esporti, parlare, guidare altri. In amore sei passionale ma anche un po’ orgoglioso: attenzione a non aspettare sempre che sia l’altro a fare il primo passo. Ogni tanto… scendi dal trono.

VERGINE

Cari Vergine, cielo interessante ma impegnativo. Sei molto concentrato sui dettagli, forse troppo. Il consiglio delle stelle è: non cercare la perfezione, cerca l’efficacia. In amore sei più riflessivo: se una storia non ti convince al 100%, potresti prendere le distanze. Le coppie solide però ritrovano dialogo e progettualità, passo dopo passo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: cielo interessante ma impegnativo.