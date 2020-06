Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 7 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 7 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox oggi, 7 giugno 2020, dovreste cercare di controllare le vostre reazioni con il partner: aggredire non è mai una buona strategia, ci vuole più dialogo costruttivo. Sul lavoro non prendetevela con tutti solo perché siete nervosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna è favorevole in amore, con i single che potrebbero fare degli incontri molto interessanti e all’insegna della passione. Se riuscirete a farvi scivolare più di dosso le cose, potrete superare anche certe difficoltà. Sul lavoro supererete un ostacolo importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non prefissatevi mete irraggiungibili ma considerate i vostri bisogni e le vostre possibilità. Sarete più felici e soddisfatti. In amore avete superato delle difficoltà di recente, concedetevi un po’ di serenità. Sul lavoro qualche incertezza di troppo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox dovreste imparare dai vostri errori e non ripetere alcuni comportamenti che, in passato, vi hanno portato a perdere persone importanti. Siete appassionati e pieni di cose da dare all’altro, non sminuitevi. Sul lavoro c’è agitazione.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi sarà una giornata in cui mostrare il lato più carismatico e affascinante della vostra personalità, quindi i single avranno belle possibilità di mettersi in mostra. Attenzione al lato economico, le vostre finanze non sono messe benissimo.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox oggi la giornata scorrerà liscia e senza particolari difficoltà, ma anzi avrete modo di rilassarvi e ricaricarvi per la settimana che viene. I single sono un po’ lunatici: non sapete se concedere un’altra chance a qualcuno che in passato vi ha fatto dispiacere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna è favorevole in amore, con i single che potrebbero fare degli incontri molto interessanti e all’insegna della passione.

