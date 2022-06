Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il senso di stanchezza e di disagio che avvertite in queste ore di domenica 5 giugno è dovuto ad un vostro stato psicofisico non proprio ottimale. State tranquilli, però, presto la situazione tornerà alla normalità. Basterà un po’ di riposo. Staccate la spina e godetevi il meritato riposo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 giugno 2022), in questo fine settimana di inizio giugno potreste essere sollecitati da eventi inaspettati. Cercate di essere pronti a reagire nella maniera giusta e proporzionata ai problemi che si paleseranno davanti a voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quello in corso sarà un fine settimana determinante per i sentimenti in generale. Dovrete essere sinceri e dire quel che pensate, in particolare per quanto riguarda i sentimenti. Solo così saprete se state investendo tempo ed energie nella persona giusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete alla ricerca di nuovi sfoghi, di nuove passioni che vi facciano “godere” o rilassare. Ovviamente solo grazie al vostro impegno e alla vostra voglia di fare troverete la strada giusta da percorrere. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 giugno 2022), non è un caso se vi sentite un po’ giù di corda in queste ore di inizio giugno. Questo è quello che può essere definito il classico periodo di confusione… E no, non è solo colpa del caldo… Cercate lucidità e calma. Ne uscirete presto.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un fine settimana di inizio giugno che porta un po’ di pigrizia. Questo anche perchè venite da una settimana molto intensa. Il consiglio è quello di recuperare un po’ di energia, ricaricare le batterie. Non vi corre dietro nessuno…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: state vivendo un fine settimana determinante per i sentimenti.