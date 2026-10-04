Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 4 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 4 ottobre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, ottobre si apre con il desiderio di rimettere in moto qualcosa che negli ultimi tempi è rimasto fermo. Sul lavoro potreste avere un confronto utile per definire meglio un incarico o capire quali margini di autonomia avete a disposizione. Non abbiate fretta di ottenere subito una risposta definitiva: alcune situazioni richiedono ancora un passaggio. In amore torna la voglia di iniziativa, ma cercate di non trasformare l’entusiasmo in impazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 4 ottobre 2026), il nuovo mese vi invita a fare un bilancio concreto, soprattutto rispetto alle energie che state spendendo e ai risultati che desiderate raggiungere. Una questione economica o legata alla casa può richiedere una scelta ponderata, senza lasciarvi condizionare dalle preoccupazioni. Nel lavoro avete bisogno di continuità e di condizioni più chiare. In amore, invece, cercate un clima rassicurante: un momento condiviso può aiutarvi a ritrovare serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottobre comincia con una certa vivacità mentale: avete voglia di conoscere, sperimentare e rimettere in circolo idee che avevate accantonato. Un’attività di gruppo o un contatto professionale potrebbe offrirvi uno stimolo interessante. Attenzione soltanto a non disperdervi in troppe iniziative contemporaneamente. In amore avete bisogno di curiosità e dialogo: le relazioni che lasciano spazio al confronto possono regalarvi nuove emozioni.

CANCRO

Cari Cancro, questo inizio di mese porta l’attenzione sulle vostre priorità più profonde. Potreste sentire il bisogno di rivedere un impegno o di cambiare il modo in cui gestite il tempo tra lavoro e vita privata. Non è egoismo proteggere i vostri spazi, soprattutto se avete dato molto agli altri. In amore cercate gesti capaci di trasmettere affidabilità: le parole sono importanti, ma oggi contano soprattutto i fatti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 4 ottobre 2026), avete voglia di ampliare gli orizzonti e di non restare confinati in una situazione che conoscete ormai a memoria. Sul lavoro può nascere l’occasione di confrontarvi con un ambiente diverso o di assumere un compito che vi permetta di imparare. Non sottovalutate il valore dell’esperienza altrui. In amore la passione si accompagna al desiderio di progettare: cercate qualcuno con cui guardare nella stessa direzione.

VERGINE

Cari Vergine, il primo giorno di ottobre vi trova attenti alle questioni da sistemare, ma anche più consapevoli di ciò che non volete più trascinare. Una decisione pratica può diventare più semplice se smettete di cercare tutte le garanzie possibili. Nel lavoro è utile definire tempi e responsabilità, evitando di assorbire anche i compiti degli altri. In amore lasciate un po’ di spazio all’imprevisto: non tutto deve seguire un programma.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete voglia di ampliare gli orizzonti e di non restare confinati in una situazione che conoscete ormai a memoria.