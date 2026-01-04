Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 4 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 4 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 2026 siete carichi di energia e pronti a fare grandi passi avanti. Cercate di sfruttare questa carica per affrontare questioni rimandate, evitando però di essere troppo impulsivi, specialmente in amore. Dialogo e ascolto saranno fondamentali per mantenere l’armonia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 4 gennaio 2026), il fine settimana in corso vi porterà un clima di stabilità e serenità. È il momento ideale per concentrarsi sul benessere personale e sui rapporti familiari. Lasciate andare vecchie tensioni e apritevi a nuove opportunità con calma e determinazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un fine settimana di inizio 2026 ricco di stimoli intellettuali e sociali. Prestate attenzione alle comunicazioni per evitare malintesi. Lavoro? Nel corso delle prossime ore potranno emergere interessanti novità che richiederanno rapidità di decisione.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questa domenica 4 gennaio 2026 sarete particolarmente emotivi e riflessivi. Questo fine settimana è ideale per prendersi cura di sé e approfondire le relazioni più importanti. L’intuito vi guiderà verso scelte sagge e consapevoli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 4 gennaio 2026), nel corso delle prossime ore potrete contare su un periodo di grande carisma e vitalità. Cercate di mettere in luce le vostre qualità e fatevi valere soprattutto nel lavoro. Serve un approccio più paziente in amore.

VERGINE

Cari Vergine, dovete affrontare questo fine settimana con grande attenzione e metodo. Sarà importante pianificare con cura le prossime mosse evitando di farsi sopraffare dall’ansia. Dedicate tempo ai rapporti familiari e agli amici più stretti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo di grande carisma e vitalità.