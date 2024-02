Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 4 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 4 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore bisogna tirare fuori tutta la vostra pazienza perché potrebbero esserci battibecchi. Sul lavoro se non siete soddisfatti, cambiate. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 4 febbraio 2024), bella questa giornata per l’amore quindi organizzate qualcosa di bello per il partner. Sul lavoro va tutto nel migliore dei modi. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna opposta porta un po’ di agitazione in amore quindi attenzione a non litigare con il partner per un nulla. Sul piano lavorativo, cercate di ricaricare le batterie. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per i sentimenti questa giornata è un po’ sottotono ma attenzione a non cadere in troppi pensieri negativi. Sul lavoro c’è un bel po’ di stanchezza. Rimboccatevi le maniche. Ottime opportunità di successo. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Dovete solo avere un po’ di pazienza. Ci saranno ottime opportunità in arrivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 4 febbraio 2024), in questa domenica cercate di dedicare più tempo all’amore e se c’è qualcuno che vi piace, diteglielo. Sul lavoro siete in una fase di grande cambiamento. Rimboccatevi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, in amore arrivano tante belle novità ma non abbiatene paura. Sul lavoro va tutto a gonfie vele quindi siate orgogliosi di voi. Dimostrerete a tutti di che pasta siete fatti. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: preparatevi a grosse novità in amore, da accogliere senza timore. Sul lavoro va tutto a gonfie vele quindi siate orgogliosi di voi. Gli sforzi vengono ripagati.