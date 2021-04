Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 4 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 4 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – domenica 4 aprile 2021 – sarà positiva, perché finalmente avete recuperato terreno dopo un periodo difficile. Godetevi quindi una Pasqua in serenità, in compagnia dei vostri cari. Se siete single, può essere arrivato il momento di rimettersi in pista e cercare l’anima gemella. Se invece avete litigato con il partner, chiaritevi e ritrovate armonia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 4 aprile 2021 – questa per voi sarà una giornata nella quale dovrete dare il massimo perché avete responsabilità importanti. Nelle prossime giornate potreste ritrovarvi a combattere con qualcuno. Servirà estrema cautela, attenzione a non dire qualche parola di troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata nella quale ritroverete la voglia di dedicarvi a cose piacevoli e divertenti. Lo stress non è mancato, ma finalmente potete staccare la spina e riposare, d’altronde è Pasqua! Se vi state trascinando un rapporto di coppia pesante o vi siete separati da poco, potete guardare al futuro con più ottimismo.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà piuttosto sottotono: nonostante sia un giorno di festa, molte cose non stanno andando come vorreste. Questi infatti sono stati giorni difficili soprattutto nelle relazioni interpersonali. Cercate di mantenere la calma e non prendervela per ogni minima questione. Non sarà facile gestire i rapporti di lavoro, ma anche quelli in famiglia e in amore o con gli amici.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, riuscite finalmente a ritrovare buona parte dell’energia e dell’entusiasmo che ultimamente sembravano sopiti. Insomma, il momento di rialzare la cresta e tornare a ruggire è arrivato. Dovrete però avere grande prudenza: possibili conflitti nell’aria.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata da prendere con le pinze. Marte e Mercurio dissonanti sono sinonimo di possibili difficoltà nell’ambiente circostante. Le tensioni e i litigi con colleghi potranno essere all’ordine del giorno. Cercate di mantenere la calma, ma non è facile perché avete la sensazione di essere circondati da persona non all’altezza. Forse è il caso di provare a cambiare aria.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete messo da parte stress e dissapori e ritrovato la voglia di fare bene.

