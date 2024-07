Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 luglio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ultimamente la fortuna sembra avervi voltato le spalle, c’è stato uno stop nel vostro processo di crescita oppure sono nati imprevisti fastidiosi. Niente paura: mantenete la calma e gestite un problema per volta, solo così ne uscirete bene (o almeno con danni ridotti). D’altronde in amore le cose vanno decisamente meglio e le coppie più stabili possono pensare al classico “salto di qualità” nella relazione, abbracciando la convivenza, il matrimonio o un figlio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 luglio 2024), per voi che non avete paura delle sfide ce n’è una in arrivo, di quelle molto impegnative e che metterà alla prova la vostra capacità di gestire il denaro; il tutto sarà collegato ad una questione lavorativa delicata, attenzione alla scelta di eventuali collaboratori perché avete bisogno di avere accanto solo persone competenti e fidate. Se pensate, inoltre, che l’amore sia una perenne corsa ad ostacoli rilassatevi e attendete tempi migliori (che arriveranno molto presto).

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ultimamente vi sembra di non andare d’accordo con nessuno, o meglio di non riuscire a creare una vera empatia con gli altri… e se in questo gruppo rientra anche il partner (o le persone con cui avete i rapporti migliori) bisognerebbe fare qualcosa per capire che succede. La vostra capacità di adattamento è invidiabile ma forse stavolta lo avete fatto troppo in fretta, senza studiare bene una situazione in cui vi siete infilati e ritrovandovi ora alle prese con qualche dubbio o indecisione che condiziona le relazioni interpersonali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete tante idee e progetti da far partire, tenete presente però che qualche pianeta in opposizione potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote soprattutto in ambito finanziario. É vero che la tenacia spesso vi fa vincere anche sfide tremendamente in salita, ma non sottovalutate le difficoltà di questo periodo e affrontatele con serietà. L’amore, tra l’altro, in questo periodo potrebbe risultare un vero campo minato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 28 luglio 2024), qualcuno potrebbe sentirsi un po’ “fuori dal coro” in questo periodo, sia in amore che sul lavoro, ma c’è solo un modo per uscire da questo appannamento: mostrare a tutti le vostre innate doti da leader, caratteristica che (unita alla grande energia di cui disponete) vi rimetterà “in testa a un treno” o comunque vi restituirà considerazione e credibilità. Altri invece stanno avendo a che fare con qualche problema di salute e hanno bisogno di riposo.

PESCI

Cari Pesci, vivetevi questo periodo con serenità e spensieratezza, avete messo da parte i malumori e le ansie in favore di un miglior equilibrio interiore all’insegna della pace! Concentratevi sulla qualità dei rapporti e non sulla quantità, preoccupandovi soprattutto delle relazioni più importanti della vostra vita alle quali fareste meglio a dare maggior spazio (soprattutto se di recente avete un po’ trascurato qualcuno, magari il partner o i familiari e i migliori amici).

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vivete questo periodo con fiducia e serenità, otterrete grandi cose e tanto successo in ogni campo.