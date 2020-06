Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 28 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 28 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox si prevede per voi un bel fine settimana, ricco e pieno di eventi fortunati. Come sul lavoro, dove si stanno apprezzando sul serio i vostri sforzi e il vostro impegno. Continuate così e otterrete belle soddisfazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, è stata una settimana abbastanza dura, soprattutto dal punto di vista lavorativo, perché avete avuto molto nervosismo da gestire e ancora ne sentite addosso gli strascichi. Cercate di ritrovare la serenità psicofisica, magari con l’aiuto di qualcuno di fidato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata sarà abbastanza impegnata e complicata, con un umore che non sarà sempre positivo per affrontare impegni e competizioni. Cercate di mantenere la calma e non innervosirvi inutilmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, grandi novità in arrivo per il vostro segno, anche se si concretizzeranno a partire solo da agosto. Lavorate per il vostro benessere e accettate i consigli che vengono dal cuore di chi vi ama. Certe persone non vi tradiranno mai.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi avrete alcune discussioni da affrontare con il partner, soprattutto perché spesso vi sentite troppo oppressi dalla sua gelosia. Parlatene apertamente e vedrete che riuscirete a trovare una soluzione.

PESCI

Cari Pesci, in amore bisogna essere cauti, quella di oggi infatti sarà una giornata che porterà problemi e discussioni. Cercate di non prendervela per ogni cosa, non avete il mondo contro, basta solo mantenere un po’ la calma. Momento complicato per il lavoro: tirate un po’ il fiato concedendovi una vacanza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: è un bel fine settimana, ricco e pieno di eventi fortunati. Approfittatene.

