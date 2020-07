Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 26 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata all’insegna dell’ansia e dell’agitazione, con qualche problema di salute da risolvere, per cui chiedete consiglio al medico. Accusate molta stanchezza in questi giorni, forse perché siete troppo stressati dal lavoro. Cercate di rilassarvi e fare un po’ di vacanza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox state vivendo una fase sottotono: tensione in amore e nei rapporti con il partner: a volte preferireste quasi essere da soli, magari conoscere altre persone senza troppi vincoli. La sensazione di disagio è transitoria, non è legata però necessariamente al vostro partner, quindi prendetevi del tempo per capire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi è una giornata positiva, perché state recuperando un po’ di serenità in questo periodo, anche se Venere in opposizione continua a creare un po’ di difficoltà nelle storie di lunga durata, nel prossimo mese però le cose miglioreranno. Marte favorevole vi protegge in campo professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la giornata di domani si presenta un po’ complicata, il weekend potrebbe portare ulteriori strascichi, imprevisti sul fronte economico, per cui avreste bisogno di fermarvi un attimo e riflettere sul da farsi.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi – 26 luglio – sarà positiva per voi, avete tanta forza dalla vostra parte e voglia di fare, per cui arriva il momento adatto per prendere importanti decisioni utili per il vostro futuro. Siate coraggiosi, abbiate voglia di rischiare e osare.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata piuttosto sottotono: potreste accusare il colpo, e qualche collega potrebbe crearvi fastidio, per cui cercate di mantenere la calma. Affidatevi alle persone che vi sanno consigliare, vi daranno un grande aiuto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario. quella di domani sarà una giornata positiva, imparate a pianificare al meglio il vostro futuro.

