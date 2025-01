Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 26 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 gennaio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana che state vivendo sarà favorevole per quanto riguarda la carriera. Potrebbero esserci buone opportunità professionali e qualche novità interessante sul lavoro. In amore, dovrete fare attenzione a non lasciarsi sopraffare dalla gelosia o da incomprensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 gennaio 2025), il weekend in corso sarà positivo soprattutto sul piano relazionale. Le stelle favoriscono l’amore, con possibilità di chiarimenti e momenti di serenità con il partner. Capitolo lavoro: potrebbe esserci una fase di riflessione che richiede pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, vivrete un fine settimana molto dinamico, con molti eventi in arrivo. Le stelle porteranno cambiamenti positivi in ambito lavorativo, con una possibilità di crescita che non va lasciata sfuggire. È consigliato mantenere la calma e non prendere decisioni affrettate. Meditate.

CANCRO

Cari Cancro, il fine settimana che state attraversando sarà all’insegna della riflessione e della ricerca di equilibrio. Questo sarà un periodo ideale per dedicarsi a se stessi e risolvere eventuali questioni irrisolte in amore. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività sarà al centro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 26 gennaio 2025), vivrete un fine settimana piuttosto intenso dal punto di vista emotivo. Potrebbero esserci nuove opportunità per rinforzare i legami esistenti o per incontrare una persona speciale.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana si preannuncia sereno e positivo, soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia. Le stelle consigliano di godere dei momenti di tranquillità e di dedicarsi al benessere. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno segnali di progresso.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: il fine settimana in corso sarà favorevole per quanto riguarda la carriera.