Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 25 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore di questo fine settimana riuscirete a dedicare tanto tempo alle occupazioni. Cercate di non trascurare gli altri vostri obblighi che sono importanti. Anche quelli verso la famiglia… Amore? Ottime occasioni per iniziare una storia importante, fare conquiste e vivere belle serate in compagnia. Cercate però di controllare i vostri stati d’animo: basta sbalzi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 settembre 2022), è un periodo in cui dovete prendere posizione riguardo ai vostri interessi e agire in base alle vostre decisioni. Serve del coraggio. Evitate inutili discussioni con colleghi e superiori, fate appello alla vostra tranquillità per risolvere i problemi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è un momento favorevole per le relazioni e il divertimento con gli amici e per tutti i tipi di attività di gruppo. Evitare le critiche e le discussioni non aiuterà a sistemare le cose, cercate di contenere la rabbia. Serve calma. Le amicizie saranno rovinate se permetterete a troppe persone di entrare a far parte di una faida…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore di questa domenica un cambio di scenario darà nuova luce a un dilemma. Il vostro spirito e la vostra creatività saranno sollevati. Vi sentirete molto affettuosi e vorrete condividere questo momento con qualcuno che amate o almeno con cui andate d’accordo veramente. L’unico modo per vivere una vita piena è diventare consapevoli delle proprie azioni. Sempre.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 settembre 2022), cercate di non cedere nella disperazione. Dovete trarre insegnamenti dagli inciampi della vita per andare avanti. L’amore sarà un sentimento importante nelle prossime ore, godrete di grande sensualità e vitalità. Cogliete l’occasione!

PESCI

Cari Pesci, il percorso della vostra carriera ora sembra privo di ostacoli, ma non potete vedere cosa vi aspetta dietro l’angolo. Siate pronti a tutto. Organizzate un incontro con gli amici e avrete segni di possibili storie d’amore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: un cambio di scenario darà nuova luce a un dilemma.