Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 25 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete alle prese con un progetto bello e importante ma forse avete bisogno di aiuto, di un supporto tecnico o anche ” solo” morale; di solito tendete a fare tutto da soli per prendervi il 100% dei meriti, e ottenere più soddisfazione dalle vostre cose, ma ciò non è sempre possibile e quando avviene non fatevi problemi a chiedere assistenza agli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 agosto 2024), il transito di Venere rende particolarmente positive ed energiche le relazioni sociali ma anche l’amore. Siete particolarmente seducenti e attraenti in questa fase e riuscite a convincere facilmente gli altri sulla bontà delle vostre ragioni. Bisognerà prestare un po’ di attenzione soprattutto nelle coppie di lunga data che vivranno una fase un po’ appannata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle ultime settimane avete parlato troppo di lavoro (o dedicato eccessivo spazio all’ambito professionale), è vero che gli obiettivi stanno diventando sempre più importanti col passare dei mesi e la creatività è al top ma non commettete l’errore di escludere l’amore dalla vostra quotidianità. Per concretizzare i vostri progetti c’è tempo, oltre che Giove favorevole, abbiate fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Mercurio e la Luna sono attivi nel vostro segno, un vero toccasana per chi deve risolvere problemi di qualsiasi tipo: avete un oroscopo importante che sa di novità, qualcuno dovrà necessariamente accettare un nuovo ruolo e adattarsi il prima possibile ad una situazione diversa da quella a cui è abituato. Sensazioni intriganti anche per l’amore, sembrava che alcune strade fossero già tracciate ma poi improvvisamente qualcosa è cambiato e sentite di nuovo le farfalle nello stomaco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 agosto 2024), cercate di non attaccare troppo gli altri o essere eccessivamente pesanti nei giudizi, anche se questo atteggiamento (apparentemente di forza e fiducia in se stessi) nasconde a volte una grande timidezza e un’altrettanta diffidenza.

PESCI

Cari Pesci, c’è da considerare anche l’aspetto benevolo di Giove, promettente sia negli affari che in amore (possibili nuovi incontri molto intriganti). In sostanza si apre una fase di conferme o nuove certezze, i dubbi dei giorni scorsi potrebbero esser spazzati via da un momento all’altro ma attenzione a tenere i piedi per terra: passare “dalle stelle alle stalle” è un attimo, mantenete l’equilibrio e gestite bene le cose.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con queste stelle e soprattutto con la vostra determinazione ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.