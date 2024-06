Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 23 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi nel corso delle prossime ore di questo giugno 2024 potrebbero dover affrontare determinate polemiche di coppia. Colpa anche di tanti impegni in contemporanea. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che non si riesca a trovare un punto comune. Calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 giugno 2024), se dovete discutere con il partner è meglio farlo con razionalità e calma. Cielo favorevole per il lavoro fino alla metà di luglio. Durante la giornata di oggi non dovete aver paura di dire tutta la verità. Bisogna sempre mettersi in gioco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, incontri favoriti durante questa giornata di giugno. Dovete allontanarvi dalle preoccupazioni del quotidiano. Dovete sapere che Venere tornerà favorevole dall’11 luglio. Tenete duro ancora per un po’. Le storie nate durante questo giugno promettono molto bene anche nei prossimi mesi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete Sole e Luna in opposizione e siate anche un po’ insofferenti. C’è chi soffre ancora di una separazione passata. Vi sentirete un po’ nervosi anche oggi, domenica. Non dovete prendere tutto di petto. Calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 23 giugno 2024), ci sono dei miglioramenti in amore. Non conviene essere troppo intransigenti sul lavoro. La giornata di oggi sarà adatta per parlare chiaro con il partner dato che la Luna sarà nel segno. Non mancheranno le occasioni per ottenere qualcosa di più. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, Venere favorevole in queste ore di giugno, ci vuole coraggio. Chi aspetta una chiamata di lavoro non deve più aspettare ancora a lungo. Luna che continua a sostenervi. Attenzione alle spese di troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Venere favorevole, ci vuole coraggio.