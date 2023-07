Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 2 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo fine settimana di inizio luglio 2023 deve essere gestito con attenzione. Grande attenzione. Per fortuna siete sempre molto attenti ed equilibrati quando vivete emozioni e relazioni a cui tenete particolarmente. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 luglio 2023), si può trovare una soluzione anche riguardo certi annosi problemi dal punto di vista fisico. Durante le prossime ore di questo luglio riuscirete a dare qualcosa in più del solito sia in amore sia nel lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, queste sono giornate d’estate in cui vi trovate in una condizione di grande stress e nervosismo. Questo può anche indicare il fatto che bisogna dire la verità celata da qualche malinteso o da prese di orgoglio troppo spiccate. Attenzione però alle parole che possono ferire più del solito… Mordetevi la lingua prima di fare qualche disastro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete sempre molto netti nel chiudere le relazioni le amicizie e tutte quelle situazioni che non funzionano più da tempo. Odiate portarvi dietro le situazioni. Quando arrivano i giorni in cui vi convincete di dire basta non tornate certo sui vostri passi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 luglio 2023), le prossime sono giornate liberatorie soprattutto se giovedì e venerdì c’è stata una piccola crisi anche di tipo esistenziale. Cercate di rilassarvi al meglio per ricaricarvi in vista della settimana.

PESCI

Cari Pesci, in questo fine settimana di luglio tornerà un po’ di sbandamento. Va detto che quello appena messo alle spalle è stato un periodo molto impegnativo anche nel lavoro. Negli ultimi mesi c’è chi ha dovuto affrontare diverse tensioni o ha dovuto aspettare un aiuto economico dall’esterno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: durante le prossime riuscirete a dare qualcosa in più del solito.