Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 2 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, prestate grande attenzione alla gelosia… Nel corso delle prossime ore, ma non solo, può essere un’arma a doppio taglio. Questo fine settimana di inizio luglio potrebbe essere un vero e proprio test per voi e il vostro partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 luglio 2023), quelle che state vivendo sono giornate di pieno recupero per quelli che vogliono dimenticare quello che è accaduto tra giovedì e venerdì. Insomma, dovete e volete voltare pagina.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo fine settimana di luglio invita a fare il minimo indispensabile che comunque è già tantissimo visto che non state mai fermi… Il consiglio è quello di cercare di recuperare un po’ di energie fisiche e mentali. Relax.

CANCRO

Cari Cancro, per voi i ripensamenti sono veramente all’ordine del giorno. Non passano giornate in cui ci pensate e ripensate… D’altronde il vostro è un segno governato dalla Luna che in astrologia rappresenta anche la mutevolezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 luglio 2023), dipende dall’età e dalle circostanze: per molti di voi è arrivato il momento di prendersi una bella soddisfazione, di togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa che vi attanaglia da tempo. Scrollatevi di dosso fastidi e litigi passati.

VERGINE

Cari Vergine, durante questo fine settimana di inizio luglio vivrete delle ore interessanti, utili per rimettervi in gioco dal punto di vista lavorativo. Ma non solo. Momento importante per parlare di questioni importanti che riguardano il vostro prossimo futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: vivrete delle ore interessanti, utili per rimettervi in gioco dal punto di vista lavorativo.