Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 2 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non state vivendo giornate che spiccano per briosità e allegria, però è comunque un periodo importante: state iniziando ad impostare il futuro in maniera molto diretta. Il vostro segno riceverà buone notizie nel mese di marzo ma non solo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 gennaio 2022), siete pieni di cose da fare, forse anche un po’ stanchi per colpa della Luna opposta, ma questo non vi fermerà di certo. Previsto un grande cambiamento che potrebbe riguardare il lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, le feste sono quasi finite, anche per questo molti di voi – contrariamente alla propria indole – potrebbero decidere di stare per conto proprio, comunque pochi ma buoni!

CANCRO

Cari Cancro, novembre e dicembre sono stati due mesi in cui non è stato facile capire quale sarà il vostro destino, soprattutto in amore dove la situazione pare molto confusa. E poi d’altronde voi siete dei grandi sognatori…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 gennaio 2022), quelli che sono soli da tempo sono più interessati alla storia in se e non ad una relazione di coppia, quindi sono molti quelli che si accompagnano a qualcuno o qualcuna senza dare troppe certezze… Basta tenere sulla graticola il partner… Cercate una quadra.

VERGINE

Cari Vergine, di solito non siete molto contenti di frequentare luoghi chiassosi. Quelli che si sono molto impegnati nel lavoro, in questo inizio di anno cercheranno la serenità e la stabilità che manca.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: previsto un grande cambiamento che potrebbe riguardare sopratutto il lavoro.