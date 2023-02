Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 19 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, bisognerà essere chiari con il partner. Se non siete convinti della vostra relazione, terminatela. Sul lavoro arrivano soluzioni per i problemi nati di recente. Saprete utilizzare al meglio la vostra diplomazia e avete le carte in regola per fare bene in ogni campo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 febbraio 2023), è molto intrigante questo fine settimana dal punto di vista amoroso. Sfruttatela. Sul lavoro è un buon periodo e il 22 del mese riceverete una bella notizia. Abbiate un po’ di pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non ci sono eccessive complicazioni in amore e il weekend regala qualche bel momento da condividere con la persona amata. Sul lavoro tagliate i rami secchi e prendetevi una pausa di riflessione. Avete bisogno di cambiare aria. Siete stanchi della solita routine, dovete trovare nuovi stimoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fatevi valere di più. I single possono fare nuovi incontri. Sul lavoro sarebbe meglio mettere i piedi a terra e fare scelte più realistiche. C’è un po’ di malinconia. Dovete dimostrare il vostro talento, e se non vi sentite abbastanza apprezzati e valorizzati, forse dovreste cambiare aria.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 19 febbraio 2023), è arrivato il momento per sbloccare le emozioni. Sul lavoro, bene per chi lavora in proprio e per i nuovi progetti. Potete dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

PESCI

Cari Pesci, evitate qualsiasi tipo di scontro in amore e cercate di rilassarvi. Bene sul lavoro, sta arrivando un periodo decisamente migliore del precedente. Saprete dimostrare di che pasta siete fatti. Avete tutte le carte in regola per fare bene, credete di più nelle vostre possibilità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: non trattenetevi, dimostrate e vivete a pieno tutte le emozioni che provate. Non rimarrete delusi.