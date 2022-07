Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 17 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avrete Venere in aspetto positivo e questo vi aiuterà a prendere le giuste decisioni sotto molti punti di vista. In amore in particolare è inutile trascinare una storia che non vi soddisfa più. Sul piano professionale è un buon periodo ricco di occasioni per chi è in cerca di un nuovo impiego o lo ha iniziato da poco.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 luglio 2022), le relazioni interpersonali vivranno momenti burrascosi, d’altronde le stelle non vi assistono, con Venere contraria e Luna in opposizione. Cercate di mantenere la calma. Sul lavoro dovete ritrovare la giusta serenità, se possibile staccate la spina concedendovi un po’ di meritato riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata di transizione, senza particolari guizzi. Occhio però ai rapporti con i segni dello Scorpione e dei Pesci, potrebbero nascere dei contrasti. Sul lavoro siete particolarmente creativi e attratti dalle sfide più complesse. Le stelle aiutano gli audaci, come la fortuna.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata davvero positiva e interessante per i sentimenti. Con la Luna favorevole e Giove positivo non possono non esserci ottime opportunità sotto tutti i punti di vista. Passione alle stelle, il partner sarà contento, se ne avete uno. Sul lavoro siete in continua ascesa, questa positività vi porterà lontano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 luglio 2022), si prevede una giornata in cui dovrete fare della calma la vostra miglior virtù. In amore attenzione a non dire una parola di troppo che potrebbe scatenare inutili litigi. Meglio mantenervi cauti e contare fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro i contrattempi non mancano. Cercate di non perdere le staffe.

VERGINE

Cari Vergine, domenica davvero positiva per i sentimenti. Le stelle vi assistono e vi permettono di togliervi qualche sassolino dalle scarpe. Cercate di non avere fretta, a volte è meglio attendere e guardare come si evolvono le cose. Sul lavoro con Marte in ottima posizione potrete togliervi belle soddisfazioni, grazie ad una grinta fuori dal comune.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata ottima per i sentimenti, specie per i single.