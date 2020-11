Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 15 novembre – gestite con cautela i rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e della Bilancia. Sarà una giornata un po’ particolare per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ultimamente c’è qualcosa che non va: Saturno è in aspetto critico…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (15 novembre), cercate di non agitarvi troppo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, molti nati sotto questo segno si sentiranno stressati, sotto pressione.

GEMELLI

Cari Gemelli, se siete innamorati o convinti di provare un forte sentimento, le stelle saranno buone, ma investite bene il vostro tempo… Lavoro? Siate cauti perché potreste arrabbiarvi con chi non rispetta un accordo preso.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – domenica 15 novembre 2020 – non ci sarà più la pressione della Luna e sarete meno polemici in amore. Per quanto riguarda il lavoro, oggi sarà molto importante fare delle scelte. Tenete a bada l’ansia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – domenica 15 novembre 2020 -, siete sempre convinti di quello che state facendo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di pensare a cose importanti.

VERGINE

Cari Vergine, oggi saranno favoriti i nuovi incontri. State vivendo giornate promettenti per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante cose da fare ed è normale sentirsi stanchi e nervosi. Portate pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie sul fronte dell’amore. Buone notizie anche dal lavoro!

