Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 15 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 15 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quelle che state vivendo sono giornate molto interessanti, potrete raggiungere gli obiettivi di un progetto a voi molto caro. Capitolo lavoro: a breve riceverete una chiamata importante che vi darà l’occasione di fare quel salto di qualità che aspettavate da tempo. Servirà coraggio. Cosa che non vi manca!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 gennaio 2023), piano piano state uscendo da un periodo non tanto positivo dal punto di vista economico e fisico. Negli ultimi sei mesi avete dovuto fare delle scelte di cui non eravate convinti, ma erano necessarie… Comunque guarda al futuro con ottimismo, il peggio sta passando.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna entra nel vostro segno donandovi più forza del solito. I mesi di febbraio e marzo saranno positivi per voi. Questo recuperò però, non sarà così veloce per quanto concerne la situazione economica e il lavoro. Lì servirà pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente stanno arrivando giorni positivi dopo alcune difficoltà importanti riscontrate di recente. I mesi di marzo e aprile saranno carichi di positività e buone notizie. Il fine settimana rafforzerà soprattutto i rapporti di coppia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 15 gennaio 2023), in questi giorni di metà gennaio avete preso maggiormente fiducia nelle vostre qualità sia fisiche sia mentali. Negli ultimi anni vi siete dovuti scontrare sia con problematiche importanti sia con persone non tanto positive, adesso è in arrivo la vostra rivincita. Coraggio, andate a prendervela.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana che state vivendo vi vede giù fisicamente, per vedere miglioramenti dovrete attendere ancora un po’. Il quadro astrale attuale non è positivo per la sfera dei sentimenti: potreste avere la persona giusta accanto, ma non riuscite a vederla…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: è in arrivo la vostra rivincita.