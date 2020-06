Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 14 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 14 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 14 giugno – in amore ci sarà qualche incertezza di troppo, sarebbe meglio mantenere la calma e starsene tranquilli. Sul lavoro qualcosa potrebbe avervi fatto innervosire, fate le cose con calma.

SCORPIONE

Scorpione, oggi non essere troppo pesante nel giudicare gli altri, cerca di essere più comprensivo. Organizzate qualcosa per il mese di agosto con le persona che amate. Lavoro? Nuove opportunità in vista.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (14 giugno 2020), le cose in amore migliorano leggermente. In famiglia c’è qualcosa da chiarire. Dopo un periodo in cui il lavoro è andato a rilento, ora finalmente le cose migliorano e non poco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore oggi (14 giugno) sarà ostacolato da atteggiamenti negativi, cercate di tirarvi su di morale. Dovete cercare di rilassarvi un po’. Sul lavoro non fate scelte impulsive.

ACQUARIO

Cari Acquario, oggi ci saranno dei miglioramenti nella vita sentimentale, ma dovreste cercare di essere meno severi con voi stessi. Secondo Paolo Fox, oggi (domenica 14 giugno 2020) nel lavoro potrebbero esserci cambiamenti.

PESCI

Cari Pesci, in amore il comportamento di una persona di recente vi ha ferito e non poco… Venere dissonante vi fa dubitare. Sul lavoro bisogna fare attenzione ed evitare gli errori. Aprite gli occhi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: cambiamenti in vista sul lavoro. Bene l’amore.

